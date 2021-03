Vaccino, Lombardia pronta a farli in azienda: “Fino a 400.000 dosi” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Di Nicolò Rubeis e Maria Laura Iazzetti Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) Di Nicolò Rubeis e Maria Laura Iazzetti

FontanaPres : Una notizia positiva!! Il vaccino Sputnik V avrà un polo produttivo anche in Lombardia. È il primo contratto euro… - MediasetTgcom24 : Milano, in lista senza averne diritto: individuati 220 'furbetti' del vaccino #Covid - fattoquotidiano : 'MIO MARITO, MALATO POLMONARE: NIENTE ANTIDOTO E ORA È POSITIVO' - 'Cara Selvaggia, voglio rivolgere un appello all… - r_campix : RT @AntonellaColoru: Regione #Lombardia toppa di nuovo: #Asst SS. Carlo e Paolo di Milano gestisce le prenotazioni tramite LINK al calendar… - Labellapassante : RT @luisaMononoke: I furbetti del vaccino, circa 200 in Lombardia quelli scoperti a prenotarlo indebitamente. Chissà quanti altri -