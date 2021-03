Vaccino, l’infettivologo Perrella: “Non capisco la demonizzazione contro AstraZeneca” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La Regione Campania ha dimostrato di saper gestire questa difficile situazione”. Queste le parole dell’infettivologo dell’ospedale Cardarelli di Napoli Alessandro Perrella intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Perrella ha poi aggiunto: “Tutti i sistemi di controllo sono necessari così come il senso di responsabilità perchè c’è il concetto del bene comune oltre quello privato. Non abbiamo elementi che ci dicano che siamo in controtendenza nonostante sia partita la campagna vaccinale. Oltre ai vaccini la cittadinanza deve avere atteggiamenti rigorosi”. Su AstraZeneca l’infettivologo ha precisato: “Non capisco la demonizzazione. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La Regione Campania ha dimostrato di saper gestire questa difficile situazione”. Queste le parole deldell’ospedale Cardarelli di Napoli Alessandrointervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia.ha poi aggiunto: “Tutti i sistemi dillo sono necessari così come il senso di responsabilità perchè c’è il concetto del bene comune oltre quello privato. Non abbiamo elementi che ci dicano che siamo intendenza nonostante sia partita la campagna vaccinale. Oltre ai vaccini la cittadinanza deve avere atteggiamenti rigorosi”. Suha precisato: “Nonla. ...

