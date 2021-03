Vaccino, il virologo Vella spiega: “Ai guariti basta una sola dose” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La campagna vaccinale procede, l’infettivologo Vella spiega come bisogna comportarsi con guariti e soggetti con immunodeficienza. Stiamo vivendo un periodo complesso a causa dell’aumento rapido dei contagi e al rischio di dover affrontare un nuovo lockdown qualora la situazione dovesse continuare a peggiorare nei prossimi giorni o settimane. Al momento il governo non ha ancora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) La campagna vaccinale procede, l’infettivologocome bisogna comportarsi cone soggetti con immunodeficienza. Stiamo vivendo un periodo complesso a causa dell’aumento rapido dei contagi e al rischio di dover affrontare un nuovo lockdown qualora la situazione dovesse continuare a peggiorare nei prossimi giorni o settimane. Al momento il governo non ha ancora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Converted84 : @FerrariPiantana @NeroAzzurro20 @CucchiRiccardo E poi, uno juventino che si lamenta degli errori arbitrali a vantag… - Andyphone : RT @RaiStudio24: G. Maga, virologo CNR, a #Studio24: studi scientifici dimostrano che lo #Sputnik è un #vaccino efficace come gli altri. Si… - Ginger_Eil : @Marco56690865 Loro non lo erano ancora perché appunto parlavano del vaccino che avrebbero fatto in mattinata,io no… - Jd2Tolosa : RT @RaiStudio24: G. Maga, virologo CNR, a #Studio24: studi scientifici dimostrano che lo #Sputnik è un #vaccino efficace come gli altri. Si… - LuciaAl73831547 : RT @RaiStudio24: G. Maga, virologo CNR, a #Studio24: studi scientifici dimostrano che lo #Sputnik è un #vaccino efficace come gli altri. Si… -