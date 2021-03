Vaccino, Fonti Chigi: “All’Italia 532mila dosi aggiuntive” (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Delle 4 milioni di dosi di vaccino negoziate dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen con le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), fonti di Palazzo Chigi precisano che per l’Italia ciò equivale ad una quota aggiuntiva di 532mila dosi che saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l’emergere di nuovi contagi e varianti. Si tratta di dosi aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – Delle 4 milioni di dosi di vaccino negoziate dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen con le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), fonti di Palazzo Chigi precisano che per l’Italia ciò equivale ad una quota aggiuntiva di 532mila dosi che saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l’emergere di nuovi contagi e varianti. Si tratta di dosi aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021.

Advertising

ansaeuropa : L'annuncio dell'avvio della produzione del #vaccino russo #Sputnik in un impianto in Italia 'non cambia la nostra s… - pvsassone : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! #UE - Anche la #Spagna è uno dei Pa… - riktroiani : Palazzo Chigi: 'Per Italia in arrivo altre 532 mila dosi di #vaccino'. Precisano fonti di Governo che 'saranno cons… - viralvideovlogs : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! #UE - Anche la #Spagna è uno dei Pa… - Jorjii0 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #COVID19 #VaccinareH24 #FuckCovid! #UE - Anche la #Spagna è uno dei Pa… -