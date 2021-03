Vaccino Covid, sms con convocazione inviato alla persona sbagliata (Di mercoledì 10 marzo 2021) Di nuovo problemi con il sistema di gestione della prenotazione e gestione dei vaccini a Torino. A farne le spese questa volta una signora 85enne che ha ricevuto l’appuntamento via sms, ma arrivata sul posto assieme al figlio ha scoperto che il messaggio era destinato a un’altra persona e il Vaccino è saltato. A denunciare l’episodio il capogruppo dei Moderati in Regione Piemonte, Silvio Magliano. “La signora – spiega -, presentatasi presso la Casa della Salute di via Gorizia non è poi stata vaccinata, risultando sull’Sms il codice fiscale di una terza persona. Dopo il disguido ha ricevuto l’indicazione di tenersi pronta poiché, se a fine giornata fossero avanzate dosi, l’avrebbero nuovamente chiamata. Prospettiva che poi non si è concretizzata”. Magliano afferma che “da specifici controlli è totalmente esclusa l’ipotesi di un ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Di nuovo problemi con il sistema di gestione della prenotazione e gestione dei vaccini a Torino. A farne le spese questa volta una signora 85enne che ha ricevuto l’appuntamento via sms, ma arrivata sul posto assieme al figlio ha scoperto che il messaggio era destinato a un’altrae ilè saltato. A denunciare l’episodio il capogruppo dei Moderati in Regione Piemonte, Silvio Magliano. “La signora – spiega -, presentatasi presso la Casa della Salute di via Gorizia non è poi stata vaccinata, risultando sull’Sms il codice fiscale di una terza. Dopo il disguido ha ricevuto l’indicazione di tenersi pronta poiché, se a fine giornata fossero avanzate dosi, l’avrebbero nuovamente chiamata. Prospettiva che poi non si è concretizzata”. Magliano afferma che “da specifici controlli è totalmente esclusa l’ipotesi di un ...

