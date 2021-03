Vaccino Covid, quasi 460mila le dosi somministrate agli insegnanti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 5.782.615 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'80.2% del totale di quelle consegnate. La somministrazione ha riguardato 3.540.072 donne e 2.242.543 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 1.747.516. Sono i numeri del report aggiornato sui vaccini pubblicato dal Ministero della Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono 5.782.615 ledicontro il-19 finorain Italia, l'80.2% del totale di quelle consegnate. La somministrazione ha riguardato 3.540.072 donne e 2.242.543 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe lesono 1.747.516. Sono i numeri del report aggiornato sui vaccini pubblicato dal Ministero della Salute. L'articolo .

