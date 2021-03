Vaccino covid Lazio over 70 da oggi, come prenotare (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ufficialmente aperte nel Lazio le prenotazioni per il Vaccino covid riservato agli over 70. Ma come prenotare? Da oggi, 10 marzo,è possibile per i cittadini di 77 e 76 anni (nati cioè nel 1944 e nel 1945) e residenti nella Regione effettuare la prenotazione per la somministrazione del siero e per farlo, è necessario accedere online alla piattaforma https://prenotaVaccino-covid.regione.Lazio.it/welcome. Per prenotare, è sufficiente avere con sé la tessera sanitaria in corso di validità: andranno quindi comunicati il numero di Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ufficialmente aperte nelle prenotazioni per ilriservato agli70. Ma? Da, 10 marzo,è possibile per i cittadini di 77 e 76 anni (nati cioè nel 1944 e nel 1945) e residenti nella Regione effettuare la prenotazione per la somministrazione del siero e per farlo, è necessario accedere online alla piattaforma https://prenota.regione..it/wel. Per, è sufficiente avere con sé la tessera sanitaria in corso di validità: andranno quindi comunicati il numero di Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera. Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la ...

