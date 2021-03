Vaccino Covid, l’Aifa: “Ricavare il maggior numero possibile di dosi da ogni flacone” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le nuove indicazioni dell’Aifa sul Vaccino Covid: “Ricavare più dosi possibili da ogni flacone”. ROMA – Sono arrivate le nuove indicazioni dell’Aifa sul Vaccino Covid. Il Cts dell’ente regolatorio nei giorni scorsi si è riunito per valutare come accelerare la campagna nonostante la mancanza di dosi. Da qui la richiesta ai medici di Ricavare più dosi possibili per ogni flancino. Le indicazioni dell’Aifa Non lasciare nessuna dose nel flaconcino per accelerare la campagna di vaccinazione. “Si sottolinea l’opportunità di cercare di Ricavare il maggior numero ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le nuove indicazioni delsul: “piùpossibili da”. ROMA – Sono arrivate le nuove indicazioni delsul. Il Cts dell’ente regolatorio nei giorni scorsi si è riunito per valutare come accelerare la campagna nonostante la mancanza di. Da qui la richiesta ai medici dipiùpossibili perflancino. Le indicazioni delNon lasciare nessuna dose nel flaconcino per accelerare la campagna di vaccinazione. “Si sottolinea l’opportunità di cercare diil...

