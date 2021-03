Vaccino covid Johnson & Johnson | “rispetteremo impegni”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono “indiscrezioni non rispondenti al vero” quelle secondo cui ci saranno problemi di consegne per ilanti-di Janssen, divisione farmaceutica dell’americana, per il quale è atteso domani il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema. Lo spiega Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ nella quale sottolinea i vantaggi del nuovo prodotto-scudo: non necessita di richiamo e sembra funzionare anche contro le varianti sudafricana e brasiliana del coronavirus Sars-CoV-2. “Noi stiamo lavorando in modo rigoroso sulla logistica per far arrivare i lotti dove e quando devono essere consegnati”, assicura Bergamini. “La nostra tempistica di produzione ci permetterà di rispettare ...