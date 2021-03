Vaccino Covid, in Italia 532.000 dosi aggiuntive entro fine marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Ue acquista 4 milioni di dosi di Vaccino contro il Covid, all’Italia spettano 532.000 dosi che dovrebbero essere consegnate entro la fine del mese di marzo. La Commissione europea ha reso noto di aver acquistato 4 milioni di dosi di Vaccino contro il Covid. L’Italia, alla luce del nuovo accordo, riceverà 532.000 dosi aggiuntive che, stando ai programmi, dovrebbero essere consegnate entro la fine del mese di marzo. L’Ue si assicura 4 milioni di dosi di Vaccino contro il Covid Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Ue acquista 4 milioni didicontro il, all’spettano 532.000che dovrebbero essere consegnateladel mese di. La Commissione europea ha reso noto di aver acquistato 4 milioni didicontro il. L’, alla luce del nuovo accordo, riceverà 532.000che, stando ai programmi, dovrebbero essere consegnateladel mese di. L’Ue si assicura 4 milioni didicontro ilUrsula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, ha ...

