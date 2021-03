Vaccino Covid, Di Naro (Adienne): "Produzione Sputnik non da luglio, non sappiamo quando partirà" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Labitalia) - "Noi abbiamo firmato un mese fa questo accordo con il Fondo di investimento russo. Ora siamo in una fase di trasferimento tecnologico pertanto non siamo in grado di dire quando inizierà la Produzione e per quali quantità. Tutte le informazioni che circolano sui media che Adienne a luglio produrrà 10 milioni di dosi sono balle". Così con Adnkronos/Labitalia, Antonio Di Naro, presidente e fondatore di Adienne Pharma e Biotech, la società farmaceutica che ha raggiunto l'accordo con il fondo sovrano russo per la Produzione in Brianza del Vaccino russo anti Covid-19 Sputnik, in particolare nel proprio stabilimento di Caponago vicino Monza in Lombardia. E al riguardo Di Naro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Labitalia) - "Noi abbiamo firmato un mese fa questo accordo con il Fondo di investimento russo. Ora siamo in una fase di trasferimento tecnologico pertanto non siamo in grado di direinizierà lae per quali quantità. Tutte le informazioni che circolano sui media cheprodurrà 10 milioni di dosi sono balle". Così con Adnkronos/Labitalia, Antonio Di, presidente e fondatore diPharma e Biotech, la società farmaceutica che ha raggiunto l'accordo con il fondo sovrano russo per lain Brianza delrusso anti-19, in particolare nel proprio stabilimento di Caponago vicino Monza in Lombardia. E al riguardo Di...

Advertising

RobertoBurioni : A ogni vaccinato che si infetta corrisponde un irresponsabile titolone di giornale: senza motivo, visto che nessun… - TgLa7 : Siracusa, muore militare per arresto cardiaco, 43 anni. Aveva fatto #vaccino Covid poche ore prima. 'Non ci sono ev… - Agenzia_Ansa : FLASH | Johnson&Johnson non assicura la fornitura di 55 milioni dosi di vaccino anti Covid all'Unione europea. #ANSA - saxlegend7 : RT @horusarcadia: Eppure è così semplice ! siete proprio de coccio.. eccheccevole ! SE MUORI DI INFARTO MUORI DI COVID SE MUORI DI VAC… - sonoallergico : @MarcoSironi5 @TgLa7 Morti post vaccino +4000% rispetto a quelli che sarebbero morti da COVID e questo è un semplic… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, si potrà fare anche dai dentisti Nella lotta al Coronavirus scendono in campo anche i 63.600 odontoiatri - dentisti italiani che saranno coinvolti come vaccinatori contro Covid - 19, portando a oltre 150mila i medici che scendono in campo per dare il loro contributo alla campagna vaccinale, dopo gli accordi con i 40mila specializzandi e con i 60mila medici del ...

Vaccino anti Covid: sopralluogo istituzionale nel nuovo hub di Latiano Questa mattina, il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ha effettuato il sopralluogo tecnico nella struttura individuata quale sede del centro vaccinale per il Covid - 19 a Latiano. Si tratta del Pio Istituto Caterina Scazzeri, struttura che in passato ha ospitato una casa di riposo. L'amministrazione comunale aveva messo a disposizione anche altri edifici ...

Vaccini Covid, pronti 300mila operatori tra infermieri e giovani medici Il Sole 24 ORE Covid-19, dal 12 marzo vaccini in auto al Parco Trenno di Milano Milano, 10 mar. (askanews) - Il Drive Through per i tamponi Covid situato presso il Parco Trenno di Milano, il più grande in Italia, sarà il primo ...

Vaccino Covid anche dal dentista: via libera del ministero Roma, 10 marzo 2021 - Il vaccino anti Covid si potrà fare anche dal dentista. Il via libera del ministero della Salute dopo l'incontro con il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei me ...

Nella lotta al Coronavirus scendono in campo anche i 63.600 odontoiatri - dentisti italiani che saranno coinvolti come vaccinatori contro- 19, portando a oltre 150mila i medici che scendono in campo per dare il loro contributo alla campagna vaccinale, dopo gli accordi con i 40mila specializzandi e con i 60mila medici del ...Questa mattina, il direttore generale della Asl di Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ha effettuato il sopralluogo tecnico nella struttura individuata quale sede del centro vaccinale per il- 19 a Latiano. Si tratta del Pio Istituto Caterina Scazzeri, struttura che in passato ha ospitato una casa di riposo. L'amministrazione comunale aveva messo a disposizione anche altri edifici ...Milano, 10 mar. (askanews) - Il Drive Through per i tamponi Covid situato presso il Parco Trenno di Milano, il più grande in Italia, sarà il primo ...Roma, 10 marzo 2021 - Il vaccino anti Covid si potrà fare anche dal dentista. Il via libera del ministero della Salute dopo l'incontro con il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei me ...