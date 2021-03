Vaccino covid, Cartabellotta (Gimbe): “Consegnati circa il 50% dei vaccini previsti nel primo trimestre” (Di mercoledì 10 marzo 2021) "In base al piano vaccinale, nel primo trimestre dovremmo ricevere 15 milioni e 700mila dosi. Siamo al 10 marzo e formalmente ne risultano consegnate poco meno del 50%. Se le aziende non dovessero incorrere in penali, significa che in tre settimane dovremmo ricevere circa 8 milioni di dosi di Vaccino. Mi chiedo come faremo a somministrarle". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) "In base al piano vaccinale, neldovremmo ricevere 15 milioni e 700mila dosi. Siamo al 10 marzo e formalmente ne risultano consegnate poco meno del 50%. Se le aziende non dovessero incorrere in penali, significa che in tre settimane dovremmo ricevere8 milioni di dosi di. Mi chiedo come faremo a somministrarle". L'articolo .

