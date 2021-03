Vaccino covid, Biden: "Usa condivideranno dosi extra'' (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - "Il surplus" di vaccini anti-covid "se lo avremo, lo condivideremo con il resto del mondo". Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel corso di un evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di J&J e di Merck, i due giganti dell'industria farmaceutica, che nei giorni scorsi hanno annunciato un'alleanza per accelerare sulla produzione dei vaccini. "Oggi ho dato istruzioni di produrre altre 100 milioni di dosi e compreremo altre 100 milioni di dosi di Vaccino Johnson & Johnson", ha annunciato quindi Biden parlando di un'alleanza "storica e senza precedenti" e dando atto ai due competitor di aver messo "al primo posto il patriottismo e la salute pubblica". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) - "Il surplus" di vaccini anti-"se lo avremo, lo condivideremo con il resto del mondo". Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Joe, nel corso di un evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di J&J e di Merck, i due giganti dell'industria farmaceutica, che nei giorni scorsi hanno annunciato un'alleanza per accelerare sulla produzione dei vaccini. "Oggi ho dato istruzioni di produrre altre 100 milioni die compreremo altre 100 milioni didiJohnson & Johnson", ha annunciato quindiparlando di un'alleanza "storica e senza precedenti" e dando atto ai due competitor di aver messo "al primo posto il patriottismo e la salute pubblica".

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid Zona rossa, Speranza: "Nuove misure contro variante inglese Covid" Il virus corre più velocemente con la variante inglese del covid". Roberto Speranza, ministro ... Davanti a noi abbiamo settimane non semplici ma arriveranno dosi di vaccino in misura più consistente ...

Covid Sicilia: vaccini, già 53mila prenotati tra gli over 70 A circa sei ore dall'apertura dei sistemi telematici dedicati, sono già 53mila gli over 70 siciliani ad avere effettuato la prenotazione del vaccino anti Covid. In particolare, come avvenuto per gli altri target attivati nelle scorse settimane, la maggioranza dei cittadini ha scelto la piattaforma on line della struttura commissariale ...

Vaccini, l'Alaska è il primo stato negli Usa a iniettare dosi a chiunque abbia più di 16 anni Alaska senza limiti per i vaccini. Chiunque ha più di 16 anni può prenotarsi per ricevere il siero. L'annuncio è arrivato martedì 9 marzo da parte del Governatore dello Stato Mike Dunleavy, che a ...

