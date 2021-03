Vaccino covid, Biden: “Usa condivideranno dosi extra” (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – “Il surplus” di vaccini anti-covid “se lo avremo, lo condivideremo con il resto del mondo”. Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, nel corso di un evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di J&J e di Merck, i due giganti dell’industria farmaceutica, che nei giorni scorsi hanno annunciato un’alleanza per accelerare sulla produzione dei vaccini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Adnkronos) – “Il surplus” di vaccini anti-“se lo avremo, lo condivideremo con il resto del mondo”. Lo ha assicurato il presidente degli Stati Uniti Joe, nel corso di un evento alla Casa Bianca con gli amministratori delegati di J&J e di Merck, i due giganti dell’industria farmaceutica, che nei giorni scorsi hanno annunciato un’alleanza per accelerare sulla produzione dei vaccini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

