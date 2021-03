Vaccino covid-19, per l’Italia in arrivo altre 532 mila dosi (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di aver negoziato l'acquisto di ulteriori 4 milioni di dosi di Vaccino con le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di aver negoziato l'acquisto di ulteriori 4 milioni didicon le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid Covid: Maga (Cnr), approvare velocemente il vaccino Sputnik 'Sono stati pubblicati poche settimane fa su una rivista scientifica di altissimo livello i dati della sperimentazione clinica che dimostrano che lo Sputnik e' un vaccino di efficacia paragonabile a quelli a vettore adenovirale come AstraZeneca e Johnson & Johnson. In questo momento Ema ha iniziato formalmente la valutazione e io spero che si arrivi velocemente ...

Astrazeneca, l'autopsia scagiona il vaccino: l'insegnante di Napoli morta per infarto intestinale La donna, in quanto insegnante, aveva ricevuto il vaccino anti - covid, e a poche ore di distanza aveva manifestato sintomi come la nausea, problemi respiratori e dolori addominali . Era morta 3 ...

Vaccinazioni anti-Covid, da lunedì 15 marzo le prenotazioni degli over 75enni e le persone affette da patologie critiche Regione Emilia Romagna Covid, anche la Spagna candidata a produrre il vaccino Sputnik Oltre all'Italia, anche la Spagna è uno dei Paesi candidati a produrre il vaccino russo Sputnik V. Lo hanno confermato a El Pais fonti del ministero della Salute. L'Agenzia spagnola per i medicinali e ...

Covid: P.Chigi, Ue negozia altri 4 mln dosi vaccino, per Italia 523mila in più a marzo Roma, 10 mar. (Adnkronos) - La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato di aver negoziato l'acquisto di ulteriori 4 ...

