Vaccino: aperte prenotazioni per settantenni, sarà somministrato l'AstraZeneca (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da oggi, in Sicilia, tutti i cittadini dai 70 ai 79 anni potranno avere accesso ai sistemi di prenotazione per richiedere il Vaccino anti Covid. Ne hanno diritto i cittadini che vanno dalla classe 1951 fino alla classe 1942. Entra nel vivo, dice la Regione siciliana, una nuova fase della campagna vaccinale che complessivamente potrà

