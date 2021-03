Vaccini | Ue | «Da Pfizer altre 4 milioni di dosi» Per l' Italia entro marzo altre 532mila

(Di mercoledì 10 marzo 2021) «Per affrontare le varianti aggressive del virus e per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un'azione rapida e decisa. Sono lieta di annunciare oggi un accordo...

Advertising

M5S_Europa : #Pfizer delocalizzerà in #Romania: il 15% del personale di Zaventem???? sarà licenziato. Vergognoso da chi, grazie ai… - Corriere : La neve manda in tilt l'Abruzzo: bloccato il camion con i vaccini Pfizer. Mercoledì mal... - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - twolighteyes : #Vaccini, Ue annuncia altri 4mln di @pfizer. All'Italia 532mila dosi - atimo13 : @kat_prima @Danielefadanni Colloquio stamane con il mio nuovo giovane medico: - che ne pensi dei vaccini doc? = io… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Pfizer

METEO.IT

Sono lieta di annunciare oggi un accordo con BioNTech -, che offrirà agli Stati membri di mettere a disposizione un totale di 4 milioni di dosi dientro la fine di marzo che verranno ...Nel somministrare ianti Covid occorre "cercare di ricavare il maggior numero possibile di dosi da ciascun ...aveva affrontato la questione delle dosi ricavabili dai flaconi di vaccino, ...Nelle prossime due settimane, Pfizer-BioNTech fornirà all’Unione europea 4 milioni di dosi aggiuntive di vaccino anti Covid-19 per ...gli altri sono pazienti ultrafragili per cui è prevista la vaccinazione con Pfizer o Moderna negli stessi posti (ospedali, case della salute) oggi riservati agli over 80. I medici di base ...