Vaccini, Ue annuncia altri 4mln di Pfizer. All'Italia 532mila dosi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Von der Leyen: "Nuovi arrivi entro la fine di marzo". Aifa: "Ricavare più dosi possibile da ogni flaconcino". L'allarme del ministero dell'Interno: "C'è il rischio che le mafie mettano le mani sulla catena di distribuzione" Leggi su repubblica (Di mercoledì 10 marzo 2021) Von der Leyen: "Nuovi arrivi entro la fine di marzo". Aifa: "Ricavare piùpossibile da ogni flaconcino". L'allarme del ministero dell'Interno: "C'è il rischio che le mafie mettano le mani sulla catena di distribuzione"

Advertising

ilfoglio_it : Mosca annuncia il primo sito produttivo del vaccino russo nell'Ue: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che n… - ilfoglio_it : Mosca annuncia il primo sito produttivo di Sputnik in Ue: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che non ha mai… - repubblica : Europa, la guerra dei vaccini. Anche Johnson & Johnson ritarderà le consegne: Alla vigilia dell’approvazione dell’E… - DrAntoniaPagani : RT @GiovanniPaglia: Pfizer annuncia licenziamenti in Belgio per delocalizzare in Romania. In Italia aveva già provveduto in dicembre. E con… - tinas48 : RT @GiovanniPaglia: Pfizer annuncia licenziamenti in Belgio per delocalizzare in Romania. In Italia aveva già provveduto in dicembre. E con… -