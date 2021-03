Vaccini, sindaco-medico accoglie l’appello per somministrarlo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiano di Sorrento (Na) – Il primo a dare la disponibilità, come volontario, a somministrare il vaccino anti Covid19, è stato il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino. Lui, oltre ad essere il primo cittadino, è anche un medico. Ma non è il solo, medici e infermieri dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento e quelli di Vico Equense De Luca e Rossano hanno raccolto l’appello lanciato ieri dal direttore generale dell’Asl Na 3 Sud, Gennaro Sosto, di prestarsi a livello di volontariato, o come lavoro straordinario, per affiancarsi e rafforzare le unità che stanno svolgendo le vaccinazioni anti Covid 19 nelle tre postazione della Penisola sorrentina. Una chiamata alle armi in visita dell’arrivo dei Vaccini che dovrebbero giungere in numero cospicuo tra 20 o 30 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPiano di Sorrento (Na) – Il primo a dare la disponibilità, come volontario, a somministrare il vaccino anti Covid19, è stato ildi Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino. Lui, oltre ad essere il primo cittadino, è anche un. Ma non è il solo, medici e infermieri dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento e quelli di Vico Equense De Luca e Rossano hanno raccoltolanciato ieri dal direttore generale dell’Asl Na 3 Sud, Gennaro Sosto, di prestarsi a livello di volontariato, o come lavoro straordinario, per affiancarsi e rafforzare le unità che stanno svolgendo le vaccinazioni anti Covid 19 nelle tre postazione della Penisola sorrentina. Una chiamata alle armi in visita dell’arrivo deiche dovrebbero giungere in numero cospicuo tra 20 o 30 ...

