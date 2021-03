Vaccini, scendono in campo anche i Dentisti: saranno dunque oltre 160mila i medici impegnati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Poco fa la Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri), di concerto con la Cao (Commissione Albo odontoiatri), dopo l’incontro tenutosi al ministero della Salute, ha annunciato che anche i ‘Dentisti’ presteranno il loro contributo nella comune lotta al coronavirus. Dentisti ‘in campo’: complessivamente saranno oltre 160mila i medici impegnati Nello specifico, hanno spiegato i due rispettivi presidenti (Anelli per la Fnomceo, e Iandolo per la Cao), grazie ai 63.600 odontoiatri resisi disponibile a praticare la vaccinazione, complessivamente saranno oltre 160mila i medici (tra medicina generale, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 marzo 2021) Poco fa la Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e odontoiatri), di concerto con la Cao (Commissione Albo odontoiatri), dopo l’incontro tenutosi al ministero della Salute, ha annunciato chei ‘’ presteranno il loro contributo nella comune lotta al coronavirus.‘in’: complessivamenteNello specifico, hanno spiegato i due rispettivi presidenti (Anelli per la Fnomceo, e Iandolo per la Cao), grazie ai 63.600 odontoiatri resisi disponibile a praticare la vaccinazione, complessivamente(trana generale, ...

