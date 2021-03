Vaccini Italia, nuove dosi in arrivo a breve: quando arrivano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Piano Vaccini Italia trova nuovo impulso con l’annunciato sbarco nei nostri confini di ulteriori pezzi. Quante sono e per quale periodo. Vaccini Italia, c’è un nuovo stock di unità che presto oltrepasserà le frontiere in entrata nel nostro Paese. L’annuncio è giunto direttamente da parte della Commissione della UE, la quale ha fatto sapere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il Pianotrova nuovo impulso con l’annunciato sbarco nei nostri confini di ulteriori pezzi. Quante sono e per quale periodo., c’è un nuovo stock di unità che presto oltrepasserà le frontiere in entrata nel nostro Paese. L’annuncio è giunto direttamente da parte della Commissione della UE, la quale ha fatto sapere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

GassmanGassmann : È chiaro a tutti che in Italia non produciamo vaccini, perché sono stati, da ogni governo, di ogni colore, tagliati… - IlContiAndrea : Un anno fa l’Italia, tra lo sconcerto generale, entrava in #Lockdown Oggi si parla ancora di #Lockdown per la terza… - ilfoglio_it : Mosca annuncia il primo sito produttivo del vaccino russo nell'Ue: l'Adienne di Caponago, una piccola azienda che n… - il_quarto_moro : @PaulLamanski Con i vaccini prodotti in Italia che saranno esportati in Africa. - CmazzaMazza : RT @GassmanGassmann: È chiaro a tutti che in Italia non produciamo vaccini, perché sono stati, da ogni governo, di ogni colore, tagliati i… -