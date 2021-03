Vaccini, il Nytimes: a febbraio l’Ue ha esportato 25 milioni di dosi prodotte nei Paesi membri. Regno Unito e Canada tra i destinatari (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nonostante tutti i Paesi Ue siano indietro con la campagna di vaccinazione anti Covid a causa dei tagli alle dosi operati dalle case farmaceutiche per il primo trimestre, a febbraio l’Unione europea ha esportato all’estero 25 milioni di dosi prodotte negli impianti del continente. La rivelazione, destinata a fare discutere, arriva dal New York Times che cita documenti interni a Bruxelles. Le esportazioni sono state dirette a 31 Paesi, ma in larga misura sono andate al Regno Unito, che ha ricevuto più di otto milioni di dosi, e al Canada, con più di tre milioni. Fanno parte dell’elenco anche il Messico, destinatario di 2,5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nonostante tutti iUe siano indietro con la campagna di vaccinazione anti Covid a causa dei tagli alleoperati dalle case farmaceutiche per il primo trimestre, al’Unione europea haall’estero 25dinegli impianti del continente. La rivelazione, destinata a fare discutere, arriva dal New York Times che cita documenti interni a Bruxelles. Le esportazioni sono state dirette a 31, ma in larga misura sono andate al, che ha ricevuto più di ottodi, e al, con più di tre. Fanno parte dell’elenco anche il Messico,o di 2,5 ...

