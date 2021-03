Vaccini | Draghi accelera | entro weekend nuovo piano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA – I vaccini ci sono. Si tratta ora di dare l’impulso decisivo alla campagna vaccinale. Cosa che avverrà nelle prossime ore, con il premier Mario Draghi e il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo in prima linea. A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, prende forma la campagna vaccinale, che sarà illustrata da Figliuolo e Curcio in una comunicazione pubblica entro il fine settimana. Lo stesso presidente del consiglio, venerdì mattina, visiterà il centro vaccinale di Fiumicino, il più grande d’Italia, e in quell’occasione indicherà le linee guida della ‘nuova fase’.

In due giorni, osservano fonti di Palazzo Chigi, il quadro sui vaccini è cambiato: ora ci sono e si ... Le prime indicazioni potrebbero già arrivare nel discorso che il premier Mario Draghi terrà in ...Prende forma la campagna vaccinale, che sarà illustrata da Figliuolo e Curcio in una comunicazione pubblica entro il fine settimana. Per il governo non c'è un problema di scarsità di vaccini. Roma, 10 mar. (Adnkronos) - La parola d'ordine è 'accelerare', perché i vaccini "ci sono". Prova ne è la precisazione ... Intanto il premier Mario Draghi venerdì in mattinata visiterà il centro ...