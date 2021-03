(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili di Caserta, guidato dal presidente Luigi Fabozzi, ha aderito all’iniziativa di tutti gli Ordini della regione inviando una lettera al governatore della Campania Vincenzo De. La richiesta è l’inserimento prioritario deiper le prenotazioni vaccinali,, alla stregua di altri professionisti, classificando ilpendente alla pari di quello già previsto per altre categorie già invitate a fruire del vaccino. Da parte deinon c’è alcuna volontà di “scavalcare” categorie più fragili e nemmeno di interferire con le procedure organizzative avviate, ma solo evitare che un’altraa ...

Advertising

MSF_ITALIA : “BASTA OSTRUZIONISMO, i governi sospendano i #monopoli per sconfiggere la pandemia di #Covid19” Il nostro appello a… - Dona54358475 : RT @bertero_g: 'un coraggioso appello ai #cristiani e a tutte le persone di buona volontà affinché cessino di giustificare moralmente l’uso… - anteprima24 : ** Vaccini, appello dei commercialisti a De Luca: 'Priorità come categoria a rischio' ** - OndaWebTv : Vaccini. Commercialisti categoria a rischio, appello a De Luca ??#flashnews di ondawebtv - Dome689 : RT @TgLa7: #Vaccini: Piemonte somministra 87% dosi, 'ne servono di piu''. Nuovo appello Cirio al governo, Italia deve andare piu' veloce -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini appello

Quotidiano Sanità

... associazione che gestisce il servizio per conto di Caritas, aveva lanciato unall'Azienda ... ma anche di disponibilità e tipologia di'. Dall'Azienda sanitaria sottolineano inoltre che '..."Siamo consapevoli degli sforzi che la Regione Campania sta attuando per concretizzare le indicazioni del Piano vaccinale anti Covid - 19 e per ottimizzare tutti i processi organizzativi e gestionali ...L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta, guidato dal presidente Luigi Fabozzi, ha aderito all’iniziativa di tutti gli Ordini della regione inviando una lettera al gove ...Dal portavoce di Andrea Costa, sottosegretario di Stato alla Salute, riceviamo e pubblichiamo “L’obiettivo comune è attuare un’efficace strategia che permetta di vaccinare e proteggere il maggior nume ...