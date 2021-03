Vaccini anche in azienda: la prima Regione sarà la Lombardia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Coronavirus in Lombardia: firmato accordo, le aziende potranno fare i Vaccini direttamente i propri dipendenti Mancano i Vaccini per partire con una campagna a tappeto ma, nel frattempo, il paese organizza la campagna sotto il profilo logistico. Dopo caserme, medici di base e accordi per le vaccinazioni domiciliari per i più deboli raggiunti a livello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Coronavirus in: firmato accordo, le aziende potranno fare idirettamente i propri dipendenti Mancano iper partire con una campagna a tappeto ma, nel frattempo, il paese organizza la campagna sotto il profilo logistico. Dopo caserme, medici di base e accordi per le vaccinazioni domiciliari per i più deboli raggiunti a livello L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

IlContiAndrea : Un anno fa l’Italia, tra lo sconcerto generale, entrava in #Lockdown Oggi si parla ancora di #Lockdown per la terza… - beppe_grillo : Perché l'Occidente dovrebbe affidarsi anche ai #vaccini cinesi - Palazzo_Chigi : #8marzo, Draghi: 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, un… - Giusepp77572510 : RT @giuvannuzzo: Avete visto come è cambiata anche la narrazione giornalistica? Prima eravamo “in ritardo” sui vaccini. Adesso stiamo facen… - NewSicilia : #Coronavirus - Novità importanti sul fronte vaccini. Prosegue anche la campagna in #Sicilia: all'interno dell'artic… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini anche Vaccini Lombardia, somministrazioni anche all'interno delle aziende Vaccini Covid in Lombardia : le somministrazioni verranno effettuate anche all'interno delle aziende del territorio. Siglato l' accordo tra la regione e Confindustria che permetterà, quando si avvierà ...

Johnson&Johnson, possibile rallentamento nella distribuzione delle prime dosi Dopo AstraZeneca , ora anche Johnson&Johnson sembra avere alcuni problemi e ciò potrebbe portare a un rallentamento della ...e governi per accelerare tutte le fasi del processo di produzione dei vaccini ...

Covid, vaccini anche ai docenti pendolari della Campania La Repubblica Disabili, iniziano i vaccini ma Pagano avverte: «Inaccettabile disparità di trattamento» Priorità nell'accesso alla vaccinazione per i disabili. È questo che emerge da un incontro tenutosi ieri tra il ministro per le Disabilità Erika Stefani con ...

Furbetti dei vaccini al Mandela Forum, la procura apre un'inchiesta. Ma l'Asl smentisce Il caso sollevato da Le Iene. Disposti accertamenti preliminari su quello che accadde all'interno dell'hub vaccinale. L'Azienda sanitaria: «Somministrate 17 dosi di vaccino in più rispetto a quelle ri ...

Covid in Lombardia : le somministrazioni verranno effettuateall'interno delle aziende del territorio. Siglato l' accordo tra la regione e Confindustria che permetterà, quando si avvierà ...Dopo AstraZeneca , oraJohnson&Johnson sembra avere alcuni problemi e ciò potrebbe portare a un rallentamento della ...e governi per accelerare tutte le fasi del processo di produzione dei...Priorità nell'accesso alla vaccinazione per i disabili. È questo che emerge da un incontro tenutosi ieri tra il ministro per le Disabilità Erika Stefani con ...Il caso sollevato da Le Iene. Disposti accertamenti preliminari su quello che accadde all'interno dell'hub vaccinale. L'Azienda sanitaria: «Somministrate 17 dosi di vaccino in più rispetto a quelle ri ...