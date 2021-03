Vaccinazioni per le forze dell’ordine | oggi il via A breve novità per la Penitenziaria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Cominciate questa mattina leper i componenti dellepresso i locali appositamente attrezzati dell’istituto scolastico “Alberti” in piazza Risorgimento, che già avevano ospitato la campagna per i docenti e il personale amministrativo della Scuola. Saranno 150 le inoculazioni somministrate quest’, e per ciascun Corpo verranno effettuate 25 somministrazioni al giorno: la campagna vaccinale per lesi concluderà, dunque, entro i prossimi dieci giorni, come ha spiegato il Direttore dell’Asl Bn1 Gennaro Volpe. Lo stesso manager presente questa mattina ha anche annunciato che, a, partirà la campagna vaccinale per il Corpo degli Agenti della Polizia ...