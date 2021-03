Vaccinazioni in farmacia, Federfarma: “Nessun accordo firmato con Regione” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Federfarma Campania, a seguito di notizie relative ad un accordo sottoscritto con la Regione Campania per il coinvolgimento delle farmacie nella campagna di vaccinazione Covid, ritiene opportuno e doveroso precisare che “al momento non è stato sottoscritto alcun documento ovvero protocollo di intesa”. Più dettagliatamente: “Nel corso di incontri preliminari è stato certamente valutato il coinvolgimento delle farmacie, con ampia soddisfazione tra le parti, ma solo nelle prossime settimane saranno esaminate le ipotesi di lavoro”. Come già dichiarato dal presidente di Federfarma Campania, Dario Pandolfi in una intervista “c’è ampia disponibilità di Federfarma Campania a collaborare con le istituzioni regionali per trovare soluzioni condivise che siano funzionali ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno –Campania, a seguito di notizie relative ad unsottoscritto con laCampania per il coinvolgimento delle farmacie nella campagna di vaccinazione Covid, ritiene opportuno e doveroso precisare che “al momento non è stato sottoscritto alcun documento ovvero protocollo di intesa”. Più dettagliatamente: “Nel corso di incontri preliminari è stato certamente valutato il coinvolgimento delle farmacie, con ampia soddisfazione tra le parti, ma solo nelle prossime settimane saranno esaminate le ipotesi di lavoro”. Come già dichiarato dal presidente diCampania, Dario Pandolfi in una intervista “c’è ampia disponibilità diCampania a collaborare con le istituzioni regionali per trovare soluzioni condivise che siano funzionali ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni farmacia Covid - 19: in Francia partono le vaccinazioni in farmacia Nell'Europa del Covid, dalla prossima settimana la Francia lancia la vaccinazione in farmacia per i cittadini dai 50 ai 74 anni con patologie, la Danimarca inizia i test del vaccino 'fatto in casa', l'Estonia aumenta le restrizioni e la Grecia spera di poter aprire al turismo.

Vaccinazioni, a San Giorgio attivo il centro polifunzionale Quelle che eventualmente avanzeranno saranno riportate, al termine dei due turni di somministrazione quotidiana (8.00/14.00 e 14.00/20.00) presso la farmacia, per evitare il depauperamento delle ...

Roma, vaccino Covid in farmacia: il rifiuto dei medici Il Messaggero Militare di Misterbianco muore poche ore dopo la somministrazione del vaccino. Aperta un’inchiesta La morte è avvenuta nella notte fra lunedì e martedì scorso, per un arresto cardiaco, circa 15 ore dopo la somministrazione del vaccino anticovid Prestava servizio alla base militare di Augusta il sot ...

Coronavirus, J&J non garantisce le prime 55 milioni di dosi del vaccino all’Unione Europea La società farmaceutica statunitense Johnson & Johnson ha informato l'Unione europea che affronta problemi di approvvigionamento, cosa che comporterà ...

