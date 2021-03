Vaccinazioni in azienda, la Lombardia capofila del progetto: “Così rafforziamo il piano” (Di mercoledì 10 marzo 2021) C’è una nuova – ennesima – novità riguardo le Vaccinazioni: la Lombardia sarà capofila del progetto che porterà le dosi direttamente nelle aziende grazie al protocollo d’intesa stilato da Regione, Confindustria, Confapi e Anma, l’associazione dei medici competenti. L’iniziativa diventerà operativa quando comincerà la vaccinazione di massa. “È un allargamento che ci consente di avere minore tensione sugli ospedali perché il vaccino potrebbe essere somministrato in altre strutture” ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ricordando che l’iniziativa non modifica la lista delle categorie che hanno la priorità, a partire dagli anziani. “Ci sarà questo rafforzamento della nostra capacità vaccinale – ha aggiunto il presidente Attilio Fontana -, quindi altri centri vaccinali, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) C’è una nuova – ennesima – novità riguardo le: lasaràdelche porterà le dosi direttamente nelle aziende grazie al protocollo d’intesa stilato da Regione, Confindustria, Confapi e Anma, l’associazione dei medici competenti. L’iniziativa diventerà operativa quando comincerà la vaccinazione di massa. “È un allargamento che ci consente di avere minore tensione sugli ospedali perché il vaccino potrebbe essere somministrato in altre strutture” ha dichiarato la vicepresidente della Regione, Letizia Moratti, ricordando che l’iniziativa non modifica la lista delle categorie che hanno la priorità, a partire dagli anziani. “Ci sarà questo rafforzamento della nostra capacità vaccinale – ha aggiunto il presidente Attilio Fontana -, quindi altri centri vaccinali, ...

