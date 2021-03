Vaccinazioni Covid Lazio, il calendario aggiornato: come prenotare e come funziona per gli over 70 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da oggi, mercoledì 10 marzo, al via le prenotazioni nella Regione Lazio per il vaccino Covid riservato agli over 70. Possono prenotarsi tutti quelli che hanno 77 e 76 anni residenti nel Lazio (nati nel 1944 e 1945). Ma qual è il calendario? E come fare per richiedere la somministrazione? Leggi anche: Quando mi vaccino? Questo sito calcola la possibile data di vaccinazione: ecco come funziona calendario Vaccinazioni Covid nel Lazio: come prenotare e come funziona Dalla mezzanotte di mercoledì 10 marzo possono prenotarsi gli over 70, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da oggi, mercoledì 10 marzo, al via le prenotazioni nella Regioneper il vaccinoriservato agli70. Possono prenotarsi tutti quelli che hanno 77 e 76 anni residenti nel(nati nel 1944 e 1945). Ma qual è il? Efare per richiedere la somministrazione? Leggi anche: Quando mi vaccino? Questo sito calcola la possibile data di vaccinazione: ecconelDalla mezzanotte di mercoledì 10 marzo possono prenotarsi gli70, ...

sbonaccini : #Coronavirsu Vaccinazioni anti-Covid, da lunedì 15 marzo le prenotazioni dei cittadini di età compresa tra i 75 e 7… - RegioneER : #Coronavirsu Vaccinazioni anti-Covid, da lunedì 15 marzo le prenotazioni degli over 75enni e le persone affette da… - RobertoBurioni : Il ritardo nelle vaccinazioni dell'EU è una pagina nera nella storia dell'Unione, che costerà tanti morti evitabili… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Vaccinazioni Covid Lazio, il calendario aggiornato: come prenotare e come funziona per gli over 70 - CorriereCitta : Vaccinazioni Covid Lazio, il calendario aggiornato: come prenotare e come funziona per gli over 70 -