Vaccinazioni Covid, Habilita mette a disposizione le sedi di Clusone e Sarnico (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prosegue la campagna vaccinale in Lombardia, che in questi giorni è stata attivata anche per le Forze dell’Ordine e il personale scolastico docente e non docente. Habilita ha dato la propria disponibilità per contribuire alla campagna, offrendo i servizi del proprio personale medico, infermieristico e amministrativo. Gli spazi della sede Habilita di Clusone, situata in via Zucchelli 2, sono stati riorganizzati in modo da consentire un rapido ed efficace transito delle persone che si sottoporranno alla vaccinazione. L’attività proseguirà per circa un mese, fino ai primi giorni di aprile, e ogni giorno verranno effettuate circa 100 Vaccinazioni. Di grande importanza sarà il contributo della Protezione Civile di Clusone e del Corpo di Polizia Locale di Clusone, che supporteranno il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prosegue la campagna vaccinale in Lombardia, che in questi giorni è stata attivata anche per le Forze dell’Ordine e il personale scolastico docente e non docente.ha dato la propria disponibilità per contribuire alla campagna, offrendo i servizi del proprio personale medico, infermieristico e amministrativo. Gli spazi della sededi, situata in via Zucchelli 2, sono stati riorganizzati in modo da consentire un rapido ed efficace transito delle persone che si sottoporranno alla vaccinazione. L’attività proseguirà per circa un mese, fino ai primi giorni di aprile, e ogni giorno verranno effettuate circa 100. Di grande importanza sarà il contributo della Protezione Civile die del Corpo di Polizia Locale di, che supporteranno il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Covid Stefani: "Per i disabili priorità accesso vaccini. Mascherine trasparenti per i non udenti" I disabili gravi avranno la precedenza nella vaccinazioni "I disabili gravi dovranno avere priorità nelle vaccinazioni anti Covid". E' quanto ha sottolineato la ministra per le Disabilità Erika ...

Vaccini: primo drive through Difesa, più grande d'Italia ...attivo venerdì prossimo a Milano il primo drive through della Difesa allestito per le vaccinazioni. ... "Per vincere la battaglia contro il Covid bisogna mettere in campo ogni sforzo, senza risparmio di ...

Vaccini Covid, pronti 300mila operatori tra infermieri e giovani medici Il Sole 24 ORE Finisce il lockdown, San Teodoro torna in zona bianca Da domani anche il Comune di San Teodoro, in zona rossa dal 25 febbraio scorso per la presenza di numerosi casi di coronavirus - compreso l'accertato focolaio di variante inglese -, torna in zona bian ...

Governo decide su nuove misure: zone rosse nei weekend e spostamenti limitati Il governo si riunirà oggi per valutare un aggiornamento del dpcm, dopo che gli scienziati del Comitato tecnico scientifico hanno chiesto ieri una nuova stretta.

