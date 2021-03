Vaccinazione Covid, firmato accordo Regione Abruzzo- Medici Famiglia per somministrazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'Aquila - E' stato siglato tra Regione Abruzzo e sindacati dei Medici di Medicina generale l'accordo che segna l'avvio della collaborazione per la campagna vaccinale anti Covid. Il documento è stato firmato dall'assessore alla Salute Nicoletta Verì, dal segretario regionale della Fimmg, Franco Pagano, dello Smi, Pierino Picciani, e dello Snami, Nicola Grimaldi. L'adesione alla campagna vaccinale dei Medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e dei Medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina generale, avviene su base volontaria; nei prossimi giorni ciascuna Asl provvederà ad acquisire le disponibilità. I Medici di assistenza ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'Aquila - E' stato siglato trae sindacati deidina generale l'che segna l'avvio della collaborazione per la campagna vaccinale anti. Il documento è statodall'assessore alla Salute Nicoletta Verì, dal segretario regionale della Fimmg, Franco Pagano, dello Smi, Pierino Picciani, e dello Snami, Nicola Grimaldi. L'adesione alla campagna vaccinale deidi assistenza primaria, di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e deiiscritti al corso di formazione specifica inna generale, avviene su base volontaria; nei prossimi giorni ciascuna Asl provvederà ad acquisire le disponibilità. Idi assistenza ...

SkyTG24 : Quando Mi Vaccino? Qui trovate il calcolatore che stima la possibile data di #vaccinazione ??… - Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione anti-covid nell'I… - Agenzia_Ansa : 'Ieri c'è stata la prima riunione con la Commissione salute delle Regioni e spero, entro dopodomani, di portare all… - MCittadino24 : RT @MarabottiMarco: È arrivato il suo turno per la vaccinazione Covid. Senza passare avanti a nessuno come invece hanno fatto alcuni sindac… - infoitinterno : Covid, dal 15 marzo al via l’adesione alla vaccinazione per gli over 70 -