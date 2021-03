Usa | ok Congresso a piano aiuti Covid da 1900 miliardi di dollari

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Ilha appena approvato ildiamericano del presidente Joe Biden” dadi. Lo ha annunciato la Casa Bianca in un tweet, sottolineando che questo “pacchetto legislativo storico farà voltare pagina sulla pandemia” di coronavirus “facendo arrivare un sollievo diretto agli americani e facendo ripartire la nostra economia”. “Glici sono”, ha commentato Biden in un tweet. La Camera dei rappresentanti a maggioranza democratica ha approvato ilcon 220 voti a favore contro 211 contrari, tutti repubblicani più un democratico. La misura costituisce la prima importante vittoria del presidente, destinando decine di milioni dialla campagna di vaccinazione, al rafforzamento del sistema ...

New York, 10 mar 21:03 - La Camera dei rappresentati degli Stati Uniti ha approvato con 220 voti favorevoli il piano di aiuti anti - Covid da 1.900 miliardi di dollari...Ma la strada non è facile come potrebbe sembrare anche alla luce di une di una Casa Bianca democratici e difensori in prima linea dei diritti delle donne, incluso l'aborto.La Camera ha approvato in maniera definitiva il piano di stimoli Covid da 1900 miliardi di dollari, che prevede consistenti aiuti per famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna ...Lo riferisce la stampa Usa, precisando che favore del pacchetto di aiuti si sono schierati tutti i legislatori del Partito democratico tranne uno, che si è invece unito ai 210 voti contrari dei ...