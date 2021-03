Usa | il Congresso approva il maxi-piano di aiuti Covid da 1 900 miliardi | adesso manca solo la firma scontata di Biden

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Era ormai considerata una pura formalità, dopo l’accordo trovato al Senato domenica scorsa, ma con l’ultimo via libera della Camera ilamericano ha definitivamenteto ildida 1.900di dollari che prevede consistentiper famiglie, imprese, lavoratori, riapertura scuole e campagna vaccinale. Il ‘sì’ di Capitol Hill è arrivato con 220 voti a favore, tutti i democratici tranne uno che si è unito al gruppo dei 210 ‘no’ repubblicani (con un rappresentante che non ha votato). La manovra non ha incassato un voto di sostegno dell’opposizione in nessuno dei due rami del Parlamento, infatti l’unico ostacolo al via libera definitivo era rappresentato dall’accordo, poi raggiunto poco prima dell’ultimo voto in ...