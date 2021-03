Usa, Biden ‘festeggia’ primi 50 giorni con approvazione piano anti Covid (Di mercoledì 10 marzo 2021) Joe Biden si prepara a festeggiare i suoi primi 50 giorni alla Casa Bianca con la firma del pacchetto di aiuti anti Covid da 1,9 trilioni di dollari che oggi la Camera dovrebbe approvare in via definitiva. La misura costituisce la prima importante vittoria del presidente, destinando decine di milioni di dollari alla campagna di vaccinazione, al rafforzamento del sistema scolastico e agli aiuti diretti alle famiglie americane, con un assegno da 1.400 dollari per i redditi inferiori a 75mila dollari. “Sta facendo esattamente quello che ha promesso che avrebbe fatto ed in molti casi lo sta facendo più velocemente e meglio” di quanto ci si aspettasse, ha detto a The Hill, Matt Bennett, vice presidente del think tank democratico centrista Third Way sottolineando che nonostante i negoziati con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Joesi prepara a festeggiare i suoi50alla Casa Bianca con la firma del pacchetto di aiutida 1,9 trilioni di dollari che oggi la Camera dovrebbe approvare in via definitiva. La misura costituisce la prima importante vittoria del presidente, destinando decine di milioni di dollari alla campagna di vaccinazione, al rafforzamento del sistema scolastico e agli aiuti diretti alle famiglie americane, con un assegno da 1.400 dollari per i redditi inferiori a 75mila dollari. “Sta facendo esattamente quello che ha promesso che avrebbe fatto ed in molti casi lo sta facendo più velocemente e meglio” di quanto ci si aspettasse, ha detto a The Hill, Matt Bennett, vice presidente del think tank democratico centrista Third Way sottolineando che nonostante i negoziati con il ...

