Urinano sull'auto dei carabinieri? "Solo una bravata". La vergogna del pm scatena la Meloni: che roba è la magistratura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Robe che Solo in Italia. A Rimini un gruppo di balordi ha urinato su un auto dei carabinieri per poi postare la foto della porcheria sui social network. E ora gli autori del gesto, tutti minorenni, potrebbero ottenere l'archiviazione del caso. Perché? Secondo il pm, infatti, si è trattato di una semplice "bravata". Questo quanto deciso dalla procura minorile di Bologna, chiamata ad esprimersi sulla vicenda che vede coinvolti tre ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 17 anni. Secondo quanto riporta Corriere Romagna, le indagini sulla vicenda iniziarono lo scorso ottobre, quando agli uomini della polizia postale di Rimini erano state segnalate da un cittadino alcune immagini trovate proprio sui social. L'uomo aveva scoperto le immagini sullo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Robe chein Italia. A Rimini un gruppo di balordi ha urinato su undeiper poi postare la foto della porcheria sui social network. E ora gliri del gesto, tutti minorenni, potrebbero ottenere l'archiviazione del caso. Perché? Secondo il pm, infatti, si è trattato di una semplice "". Questo quanto deciso dalla procura minorile di Bologna, chiamata ad esprimersia vicenda che vede coinvolti tre ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 17 anni. Secondo quanto riporta Corriere Romagna, le indaginia vicenda iniziarono lo scorso ottobre, quando agli uomini della polizia postale di Rimini erano state segnalate da un cittadino alcune immagini trovate proprio sui social. L'uomo aveva scoperto le immaginio ...

