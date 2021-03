UOMINI E DONNE oggi, 10 marzo: Massimiliano tra sorprese e nuove esterne (Di mercoledì 10 marzo 2021) Terza puntata di UOMINI e DONNE per questa settimana; oggi (10 marzo) infatti assistiamo alla conclusione della registrazione del 24 febbraio. Si parte dalla corteggiatrice Vanessa, che deve parlare con il tronista Massimiliano. La ragazza vuole sapere come mai non l’abbia portata in esterna e lui le risponde di non averla portata perché voleva capire se gli fosse mancata, e così infatti è stato. Al tempo stesso Massimiliano ha avuto modo di conoscere tramite filmato alcune ragazze, tra cui è rimasto colpito maggiormente da Eugenia. Si passa poi al nuovo cavaliere Luca, il quale ha iniziato una frequentazione con tre DONNE, cioè Angela, Elisabetta e Federica, ma è uscito con Angela due volte e una volta sola con Federica. Angela dichiara di provare molta attrazione ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 marzo 2021) Terza puntata diper questa settimana;(10) infatti assistiamo alla conclusione della registrazione del 24 febbraio. Si parte dalla corteggiatrice Vanessa, che deve parlare con il tronista. La ragazza vuole sapere come mai non l’abbia portata in esterna e lui le risponde di non averla portata perché voleva capire se gli fosse mancata, e così infatti è stato. Al tempo stessoha avuto modo di conoscere tramite filmato alcune ragazze, tra cui è rimasto colpito maggiormente da Eugenia. Si passa poi al nuovo cavaliere Luca, il quale ha iniziato una frequentazione con tre, cioè Angela, Elisabetta e Federica, ma è uscito con Angela due volte e una volta sola con Federica. Angela dichiara di provare molta attrazione ...

