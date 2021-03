Uomini e Donne, Massimiliano ha finto imbarazzo durante la sfilata? La carriera “segreta” del tronista (FOTO) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella puntata dell’8 marzo di Uomini e Donne è andata in onda la sfilata del parterre maschile in cui si è esibito anche il tronista Massimiliano. Il giovane si è mostrato profondamente imbarazzato, al punto da entrare ed uscire di scena più volte. Il motivo risiede nel fatto che lui non sia abituato alle telecamere e a stare al centro dell’attenzione, ma la verità non sembra essere affatto questa. Sul web, infatti, sono state diffuse altre segnalazioni alquanto pesanti contro di lui. L’imbarazzo di Massimiliano a Uomini e Donne era finto? Massimiliano Mollicone si è presentato alla corte di Maria De Filippi come un ragazzo estremamente genuino e spontaneo. durante la ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella puntata dell’8 marzo diè andata in onda ladel parterre maschile in cui si è esibito anche il. Il giovane si è mostrato profondamente imbarazzato, al punto da entrare ed uscire di scena più volte. Il motivo risiede nel fatto che lui non sia abituato alle telecamere e a stare al centro dell’attenzione, ma la verità non sembra essere affatto questa. Sul web, infatti, sono state diffuse altre segnalazioni alquanto pesanti contro di lui. L’dieraMollicone si è presentato alla corte di Maria De Filippi come un ragazzo estremamente genuino e spontaneo.la ...

