Uomini e Donne i nuovi tronisti della trasmissione Massimiliano e Giacomo (Di giovedì 11 marzo 2021) Uomini e Donne, ecco chi sono i nuovi tronisti del trono classico: Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sono stati presentati i due nuovi tronisti, che rappresentano un po’ un cambio generazionale per il programma, data la loro giovane età. I due nuovi tronisti sono Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny che erano presenti nella puntata di oggi per assistere alla scelta di Sophie. Uomini e Donne è in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, alle 14:45. Ecco delle brevi descrizioni dei due nuovi tronisti del trono classico e ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 11 marzo 2021), ecco chi sono idel trono classico:Mollicone eCzerny. Nella puntata di oggi disono stati presentati i due, che rappresentano un po’ un cambio generazionale per il programma, data la loro giovane età. I duesonoMollicone eCzerny che erano presenti nella puntata di oggi per assistere alla scelta di Sophie.è in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, alle 14:45. Ecco delle brevi descrizioni dei duedel trono classico e ...

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - emergenzavvf : Dati @istat_it, 92,2% la fiducia degli italiani sui #vigilidelfuoco: “Si conferma la straordinaria stima riposta n… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - PancakeItaliano : gli uomini possono essere alleati ma non possono far parte del movimento femminista, un movimento che si deve conce… - Silver72725560 : @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tuttj xy Le donne tutte xx Tastiera scienziata -