Uomini e donne: anticipazioni oggi 10 marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che cosa accadrà nella puntata di Uomini e donne di oggi, mercoledì 10 marzo 2021? Quali saranno i protagonisti che si accomoderanno al cento delle studio? Luca è impegnato con un terzetto di ragazze. Il tronista Giacomo discute con la corteggiatrice Martina, a detta sua troppo aggressivo, Massimiliano si confida con Costanza. Ma… A Uomini e donne, oggi mercoledì 10 marzo 2021, dopo la scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che cosa accadrà nella puntata didi, mercoledì 102021? Quali saranno i protagonisti che si accomoderanno al cento delle studio? Luca è impegnato con un terzetto di ragazze. Il tronista Giacomo discute con la corteggiatrice Martina, a detta sua troppo aggressivo, Massimiliano si confida con Costanza. Ma… Amercoledì 102021, dopo la scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - angelomangiante : Italia. 100.103 morti per Covid. Uomini, donne, non numeri. Un dolore infinito. ?? - coughsyurp : RT @wolfstellation: intervista delle iene in cui viene chiesto rispettivamente a madame e victoria “donne e uomini... ma se dovessi sceglie… - newangelhes : RT @recyclopsx: notare quali sono i problemi delle donne e quali quelli degli uomini the bar is in hell -