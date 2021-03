Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 10 marzo 2021 (Di mercoledì 10 marzo 2021) anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 10 marzo, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi a Uomini e Donne si siedono al centro Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Angela racconta che ci sono stati dei baci appassionati e per lei è stato come un colpo di fulmine. Luca però è uscito anche con Federica e si è trovato bene. Stasera, inoltre, uscirà anche con Elisabetta. Maria de Filippi prende parola per chiedere ad Angela se è d’accordo con questa situazione e lei ammette che le scoccia ma lo accetta. Intanto Elisabetta esce anche con Alessandro e questo esce con Maria, ed è proprio Alessandro a dire che vuole uscire con Elisabetta ma si prende un rifiuto poichè deve uscire con Luca e così ... Leggi su zon (Di mercoledì 10 marzo 2021). Scopriamo cosa succederà oggi, 10, nella nuova puntata del dating show di Canale 5 In base a quello che riporta Il Vicolo delle News, oggi asi siedono al centro Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Angela racconta che ci sono stati dei baci appassionati e per lei è stato come un colpo di fulmine. Luca però è uscito anche con Federica e si è trovato bene. Stasera, inoltre, uscirà anche con Elisabetta. Maria de Filippi prende parola per chiedere ad Angela se è d’accordo con questa situazione e lei ammette che le scoccia ma lo accetta. Intanto Elisabetta esce anche con Alessandro e questo esce con Maria, ed è proprio Alessandro a dire che vuole uscire con Elisabetta ma si prende un rifiuto poichè deve uscire con Luca e così ...

Advertising

CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - llittlewicked : RT @recyclopsx: notare quali sono i problemi delle donne e quali quelli degli uomini the bar is in hell - 1000whitecranes : @carlozanolini @heyday94 @marialetizianal perché alcune donne, nonostante abbiano raggiunto la “celebrità “, sono i… -