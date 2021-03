Uomini e Donne, anticipazioni del 10 marzo: Giacomo litiga, Massimiliano vuole una censura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua la programmazione di Uomini e Donne, arrivata al terzo appuntamento settimanale. Cosa ci riserverà la nuova puntata del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi? Le anticipazioni di quello che vedremo mercoledì 10 marzo 2021 rivelano che si parlerà del Trono classico. Nello specifico di Giacomo e Massimiliano, i due giovani tronisti arrivati da poche settimane nel programma di Canale 5. Ricordiamo che gli spoiler sono fornito dal noto portale web Il Vicolo delle News. Trono classico: Giacomo ha una discussione con la corteggiatrice Martina Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne concesse da Il Vicolo ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 10 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale diContinua la programmazione di, arrivata al terzo appuntamento settimanale. Cosa ci riserverà la nuova puntata del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi? Ledi quello che vedremo mercoledì 102021 rivelano che si parlerà del Trono classico. Nello specifico di, i due giovani tronisti arrivati da poche settimane nel programma di Canale 5. Ricordiamo che gli spoiler sono fornito dal noto portale web Il Vicolo delle News. Trono classico:ha una discussione con la corteggiatrice Martina Ledella puntata odierna diconcesse da Il Vicolo ...

