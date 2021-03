United-Milan, Pioli: “A Manchester con rispetto e convinzione. Lavoriamo per tornare a vincere” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Ci vogliono almeno un paio di danni di presenza continua in Champions per poter competere ad alto livello in Europa. Il nostro percorso ci sta dando tante soddisfazioni, ma c’è ancora molta strada da fare. Stiamo lavorando per tornare a vincere e realizzare i nostri sogni“. Queste le parole di Stefano Pioli alla vigilia di Manchester United-Milan, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. “Abbiamo grande rispetto per lo United anche perché nel loro girone di Champions hanno segnato più gol di tutti e subito meno gol di tutti. La sfida di domani ci dà tante motivazioni: dobbiamo giocare con convinzione ed essere compatti“, ha proseguito l’allenatore rossonero. Nei suoi occhi c’è la vittoria degli uomini di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Ci vogliono almeno un paio di danni di presenza continua in Champions per poter competere ad alto livello in Europa. Il nostro percorso ci sta dando tante soddisfazioni, ma c’è ancora molta strada da fare. Stiamo lavorando pere realizzare i nostri sogni“. Queste le parole di Stefanoalla vigilia di, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. “Abbiamo grandeper loanche perché nel loro girone di Champions hanno segnato più gol di tutti e subito meno gol di tutti. La sfida di domani ci dà tante motivazioni: dobbiamo giocare coned essere compatti“, ha proseguito l’allenatore rossonero. Nei suoi occhi c’è la vittoria degli uomini di ...

