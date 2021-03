Una Vita anticipazioni 17 marzo 2021, Felipe e Genoveva fidanzati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Finalmente ce l’ha fatta! Genoveva nella puntata di Una Vita del 17 marzo 2021 riuscirà a rendere pubblica la sua relazione con Felipe. Quest’ultimo infatti ha organizzato una cena nuovo secolo con la Salmeron per rendere ufficiale la loro storia. Intanto Felicia non è affatto contenta delle frequentazioni di sua figlia con la pittrice. La Pasamar ritiene inutile che la giovane prenda lezioni disegno. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole, Felipe viene investito L’Alvarez-Hermoso finirà in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stato vittima di un incidente Le puntate della telenovela spagnola Una Vita vedono nuovamente al centro della scena Felipe Alvaarez Hermoso. Secondo quanto si evince ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Finalmente ce l’ha fatta!nella puntata di Unadel 17riuscirà a rendere pubblica la sua relazione con. Quest’ultimo infatti ha organizzato una cena nuovo secolo con la Salmeron per rendere ufficiale la loro storia. Intanto Felicia non è affatto contenta delle frequentazioni di sua figlia con la pittrice. La Pasamar ritiene inutile che la giovane prenda lezioni disegno. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole,viene investito L’Alvarez-Hermoso finirà in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stato vittima di un incidente Le puntate della telenovela spagnola Unavedono nuovamente al centro della scenaAlvaarez Hermoso. Secondo quanto si evince ...

