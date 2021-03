Una Vita, anticipazioni 11 marzo: una pericolosa minaccia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ad Acacias non mancheranno i momenti di tensione e il pubblico assisterà all'ennesima puntata al cardiopalma, come spiegano le anticipazioni di Una Vita di giovedì 11 marzo. In particolare, nel quartiere ci saranno divergenze tra Marcelina e Lolita e Felicia a causa della nuova attività della ragazza. La Pasamar e la Casado la accuseranno di concorrenza sleale e questo urterà molto la sensibilità di Jacinto. L'uomo, infatti, per eVitare discussioni e polemiche, valuterà di chiudere tutto, ma Servante solleciterà Marcelina a non arrendersi e a continuare la sua attività. Nel frattempo, i riflettori saranno puntati su casa Salmeron dove tutto sarà pronto per il rinfresco organizzato per annunciare il fidanzamento ufficiale di Genoveva e Felipe, ma qualcosa non andrà come sperato. L'Alvarez Hermoso, dopo aver capito che ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ad Acacias non mancheranno i momenti di tensione e il pubblico assisterà all'ennesima puntata al cardiopalma, come spiegano ledi Unadi giovedì 11. In particolare, nel quartiere ci saranno divergenze tra Marcelina e Lolita e Felicia a causa della nuova attività della ragazza. La Pasamar e la Casado la accuseranno di concorrenza sleale e questo urterà molto la sensibilità di Jacinto. L'uomo, infatti, per ere discussioni e polemiche, valuterà di chiudere tutto, ma Servante solleciterà Marcelina a non arrendersi e a continuare la sua attività. Nel frattempo, i riflettori saranno puntati su casa Salmeron dove tutto sarà pronto per il rinfresco organizzato per annunciare il fidanzamento ufficiale di Genoveva e Felipe, ma qualcosa non andrà come sperato. L'Alvarez Hermoso, dopo aver capito che ...

