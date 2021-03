Una Vita Anticipazioni 11 marzo 2021: Ursula irrompe alla festa di fidanzamento di Genoveva e Felipe! (Di mercoledì 10 marzo 2021) Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata dell'11 marzo 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Felipe si è finalmente deciso ad ufficializzare il fidanzamento con Genoveva, ma Ursula interrompe i festeggiamenti. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 10 marzo 2021) Scopriamo ledi Una, per la puntata dell'11. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Felipe si è finalmente deciso ad ufficializzare ilcon, mainterrompe i festeggiamenti.

Advertising

GoalItalia : 'È una gioia infinita/che dura una vita...' ???? 9 marzo 1908 - 9 marzo 2021: l'@Inter compie 113 anni ??? - simonamelani : Per parafrasare un post in inglese che ho letto oggi e che non trovo 'Meghan non leggerà i vostri tweet che dicono… - ilriformista : “A #Zingaretti dico: il vero problema del Pd non è il “poltronismo” ma il giudizio sul governo #Draghi”, parla Clau… - Anto12524830 : RT @Officialozgegu1: C'è una sola felicità nella vita...amare ed essere amati. Buongiorno ?? #ÖzgeGürel - 20ennipaperoni : Siete spaventati? Bene, perché c'è l'inquietantissima prima storia del volume Topolino e il flauto di Omar (Pezzin/… -