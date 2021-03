Una scoperta pazzesca: decine di pipistrelli hanno fatto nido sul davanzale della loro finestra (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una coppia percepisce strani rumori provenire dalla loro finestra e decide così di smontare il davanzale esterno. Una volta fatto, si ritrovano di fronte una scena sorprendente: decine di piccoli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una coppia percepisce strani rumori provenire dallae decide così di smontare ilesterno. Una volta, si ritrovano di fronte una scena sorprendente:di piccoli ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, una nuova variante scoperta a Varese: “È rarissima. Finora un solo altro caso riscontrato in Thailandia” - GuggenheimPGC : ??SPOILER ALERT??L' #8marzo alle 18 sintonizzatevi sul nostro canale YouTube per una visita molto speciale. La dire… - LucaDondoni : Altro bel pezzo, altra bella idea. Ma i @coma_cose non sono una scoperta. Sono una certezza e a questo festival si… - Federica16001 : RT @sofiabiebs03: Faccio parte di quei 800k, ti ho seguito da Riccanza e già sapevo che non mi avresti delusa. Non sei stato una scoperta m… - AlessandraZadro : RT @CasadelCinema: ???????? ???????????????????? ???????????? ??????????. Compie gli anni oggi l'emblema della femme fatale: modella, attrice, produttrice, donna da… -