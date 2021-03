"Una grave crisi intestinale". Clamoroso Gerry Scotti, Pd umiliato in prima serata: brutale contro la sinistra | Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da qualche giorno, tra i bersagli preferiti di Striscia la Notizia c'è Nicola Zingaretti, il segretario dimissionario che si vergogna del suo Pd. Il tg satirico di Canale 5, infatti, gli dedica diversi e velenosissimi servizi. E non potrebbe essere altrimenti: il Pd è una comica politica, perfetto per la satira. E così, Striscia, nella puntata in onda oggi, mercoledì 10 marzo, non fa eccezione. Nel mirino c'è sempre lui, Zingaretti. In studio Francesca Manzini e Gerry Scotti. E a lanciare il servizio ci pensa quest'ultimo. E si parte in quarta, Gerry Scotti picchia subito duro: "Dopo l'addio di Zingaretti il Pd è alle prese con una grave crisi intestinale, intendo interna". Lo sfottò è tagliente. Dunque, nel servizio, ecco una finta Paola De Micheli, l'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da qualche giorno, tra i bersagli preferiti di Striscia la Notizia c'è Nicola Zingaretti, il segretario dimissionario che si vergogna del suo Pd. Il tg satirico di Canale 5, infatti, gli dedica diversi e velenosissimi servizi. E non potrebbe essere altrimenti: il Pd è una comica politica, perfetto per la satira. E così, Striscia, nella puntata in onda oggi, mercoledì 10 marzo, non fa eccezione. Nel mirino c'è sempre lui, Zingaretti. In studio Francesca Manzini e. E a lanciare il servizio ci pensa quest'ultimo. E si parte in quarta,picchia subito duro: "Dopo l'addio di Zingaretti il Pd è alle prese con una, intendo interna". Lo sfottò è tagliente. Dunque, nel servizio, ecco una finta Paola De Micheli, l'ex ...

