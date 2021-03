UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di giovedì 11 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 10 marzo 2021)di Unalin onda11: Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) deve ora affrontare le conseguenze di ciò che è accaduto tra lui e Clara (Imma Pirone) e non mancherà neanche un evento imprevisto, destinato a portare la Curcio allo scontro con Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Le cose con Lara Martinelli (Chiara Conti) giungono probabilmente a un punto di svolta, intanto Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sta per fare a Franco (Peppe Zarbo) una proposta allettante che riguarda l’attuale situazione ai Cantieri. Dopo una nuova lite con Bruno Sarti (Giovanni Caso), Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti) cerca manforte in Guido (Germano Bellavia) e Cotugno (Walter Melchionda)… ma avrà un’amara sorpresa! Un ...