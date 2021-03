Un posto al sole anticipazioni: FILIPPO festeggiato e felice, ma poi che succede? (Di mercoledì 10 marzo 2021) A iniziare dalle puntate dello scorso Natale, la soap Un posto al sole è tornata a far combaciare le sue linee narrative con i periodi dell’anno in cui si svolgono, dopo una lunga fase in cui (per forza di cose) si era dovuto rinunciare a quella che è da sempre una peculiarità della fiction partenopea di Rai 3. Di conseguenza il prossimo 19 marzo troverà riscontro anche a Upas e infatti vedremo i bambini intenzionati a celebrare come si deve la festa del papà. Anche se, a dirla tutta, saranno più che altro Jimmy (Gennaro De Simone) e Irene (Greta Putaturo) a curare l’organizzazione dell'”evento” insieme a Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), mentre almeno inizialmente la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) tenderà a dissociarsi da tutto questo, dicendo che sia lei che il padre non amano molto tali iniziative. Cambierà idea? Un posto al ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 marzo 2021) A iniziare dalle puntate dello scorso Natale, la soap Unalè tornata a far combaciare le sue linee narrative con i periodi dell’anno in cui si svolgono, dopo una lunga fase in cui (per forza di cose) si era dovuto rinunciare a quella che è da sempre una peculiarità della fiction partenopea di Rai 3. Di conseguenza il prossimo 19 marzo troverà riscontro anche a Upas e infatti vedremo i bambini intenzionati a celebrare come si deve la festa del papà. Anche se, a dirla tutta, saranno più che altro Jimmy (Gennaro De Simone) e Irene (Greta Putaturo) a curare l’organizzazione dell'”evento” insieme a Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), mentre almeno inizialmente la piccola Bianca (Sofia Piccirillo) tenderà a dissociarsi da tutto questo, dicendo che sia lei che il padre non amano molto tali iniziative. Cambierà idea? Unal ...

