Un posto al sole, anticipazioni 11 marzo: Franco ad un bivio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Franco Boschi è tornato prepotentemente alla ribalta nel corso delle ultime puntate di Un posto al sole e, come svelano le anticipazioni di giovedì 11 marzo, la sua esistenza sta per subire una svolta inaspettata grazie a Roberto Ferri. Recentemente, i destini dei due uomini si sono incrociati quando Filippo è stato rapito e l'imprenditore ha chiesto aiuto proprio al marito di Angela per consegnare il denaro ai rapitori e vigilare affinché durante lo scambio non succedesse nulla al figlio. Franco ha immediatamente accettato di aiutare Ferri ed è stato molto importante nel corso delle concitate fasi delle trattative. Roberto non ha mai dimenticato quello che Franco ha fatto per lui e la sua famiglia e quando di recente l'uomo gli ha chiesto a sua volta del denaro ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 10 marzo 2021)Boschi è tornato prepotentemente alla ribalta nel corso delle ultime puntate di Unale, come svelano ledi giovedì 11, la sua esistenza sta per subire una svolta inaspettata grazie a Roberto Ferri. Recentemente, i destini dei due uomini si sono incrociati quando Filippo è stato rapito e l'imprenditore ha chiesto aiuto proprio al marito di Angela per consegnare il denaro ai rapitori e vigilare affinché durante lo scambio non succedesse nulla al figlio.ha immediatamente accettato di aiutare Ferri ed è stato molto importante nel corso delle concitate fasi delle trattative. Roberto non ha mai dimenticato quello cheha fatto per lui e la sua famiglia e quando di recente l'uomo gli ha chiesto a sua volta del denaro ...

